Лига Европы

Наставник киевлян поделился своими мыслями о поражении от Вильярреала в Лиге Европы.

Главный тренер киевского Динамо Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против Вильярреала (0:2).

"Вильярреал контролировал игру, ведь эта команда имеет больше опыта. У наших соперников есть футболисты, которые уже больше восьми лет выступают в европейских турнирах высочайшего уровня. Мы же располагаем молодыми игроками, у которых нет большого опыта участия в еврокубках. Но этот опыт они сейчас зарабатывают.

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Вильярреал играл лучше и забил быстрый гол – Жерар Морено вновь показал свой класс. У нас Родригес пытался зацепиться за мяч в атаке, но ему было сложно это сделать. Но даже несмотря на то, что мы не вышли в четвертьфинал Лиги Европы, я вижу здесь и позитивные моменты. В этом году у нас не получилось, а в следующем будет иначе.

Опыт игроков Вильярреала — ключевой фактор успеха? У Динамо очень молодые исполнители, некоторым всего 18-20 лет. Они только учатся играть на таком высоком уровне. Они показали конструктивную игру, но нам не хватало смелости в атаках и доведении их до конца. Не могу сказать, что я остался доволен результатом. Но Вильярреал однозначно играл лучше, поэтому результат закономерен", — сказал Луческу в интервью официальному сайту Динамо.

Видеообзор матча Вильярреал — Динамо можно посмотреть на Football.ua.