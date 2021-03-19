Лига Европы

Специалист — о победе над киевлянами в еврокубках.

Главный тренер испанского Вильярреала прокомментировал победу над киевским Динамо в 1/8 финала Лиги Европы (2:0).

"Важно обратить внимание на мотивацию игроков, на их активное участие в игре. Каждый из наших футболистов отдает на поле все лучшее, что у него есть. Конечно, победы усиливают веру в себя и позитивный настрой команды. Мы стараемся играть с собственным характером и особым стилем. Стремимся найти свою игру, несмотря на неудачные моменты.

Второй гол Жерара Морено продемонстрировал нашу уверенность в себе. Даже в игре на выезде мы хорошо прессинговали — все эти показатели подчеркивают характер нашей команды и приносят свои результаты. В Лиге Европы мы выступаем очень хорошо, и теперь нужно перенести эту успешную поступь на матчи Примеры, чтобы показать, что мы способны принимать различные вызовы и побеждать на всех фронтах".

"Индивидуальная игра на пользу команде — это очень важно. В первом матче в Киеве у Жерара Морено было два голевых паса, а сегодня — два гола. Конечно, Жерар находится в фокусе внимания, и пусть так будет продолжаться и дальше. Но важно подчеркнуть, что огромное значение имеет игра всей команды. Для того, чтобы забивать голы и побеждать, нужно надежно действовать в обороне, проводить комбинации, создавать моменты.

На протяжении всего сезона мы пытались использовать сильные стороны всех своих игроков. У кого-то есть скорость, кто-то умеет правильно выбирать позицию, создавать голевые моменты или воплощать их в забитые мячи. Однако у нас были травмированные исполнители, поэтому мы не могли играть сбалансировано. Сейчас футболисты постепенно возвращаются. Все это дает нам уверенность в нашей игре и возможность хорошо распределить игроков на поле".

"Это напоминает мне ситуацию, когда мы проиграли Барселоне со счетом 0:4, а затем смогли достичь более сбалансированной игры с мадридским Атлетико. Это не означает, что команду не будут пополнять молодые игроки — мы будем использовать все ресурсы, чтобы демонстрировать свой стиль игры.

Конечно, две победы в плей-офф Лиги Европы со счетом 2:0 — это очень хорошие результаты, но в воскресенье нас ожидает еще один вызов — игра против Кадиса в Примере. Несмотря на успехи в Лиге Европы, нам нужно улучшать свое выступление в чемпионате", — цитирует Эмери пресс-служба киевлян.

Напомним, что смотреть видео голов и обзор матча Вильярреал — Динамо вы можете на Football.ua.