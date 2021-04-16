Лига Европы

Наставник "канониров" высказался о проходе в 1/2 финала еврокубкового турнира.

Главный тренер Арсенала Микель Артета высказался после разгромной победы над Славией в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.

"Это очень важная победа в решающий момент. Мы выиграли в убедительной манере, тут следует поблагодарить футболистов.

Нам еще многое предстоит сделать, есть вещи, в которых мы можем стать лучше. У нас действительно есть желание прогрессировать, становиться все лучше с каждым днем.

Нам будет сложно, а Унаи Эмери (тренер Вильярреала, прим.ред) – это, возможно, самый успешный тренер в истории турнира", – цитирует Артету BBC со ссылкой на интервью BT Sport.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Славия — Арсенал (0:4).