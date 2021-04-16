Лига Европы

Наставник "желтой субмарины" не знает равных в данной стадии турнира.

Вильярреал в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы обыграл Динамо Загреб и вышел в полуфинал турнира.

По информации Opta, для испанского специалиста Унаи Эмери это шестой выход в полуфинал, что является рекордом за всю историю турнира, включая то время, когда он носил название Кубок УЕФА.

Под руководством Эмери ранее в полуфинале Лиги Европы играли Валенсия (2012-й год), Севилья (2014, 2015, 2016) и лондонский Арсенал (2019).

Напомним, что в полуфинале Лиги Европы Вильярреал сыграет именно с Арсеналом. Первый матч состоится 29 апреля, ответный — 6 мая.