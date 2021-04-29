Лига Европы

"Волки" — одна из любимых жертв уругвайского "хищника".

В первом полуфинальном матче Лиги Европы против Ромы нападающий Манчестер Юнайтед Эдинсон Кавани сравнял счет в начале второго тайма, а затем вывел "красных дьяволов" вперед.

Эти голы стали 10-м и 11-м для уругвайца в 13-ти матчах, в которых он сыграл во всех турнирах против Ромы.

В своей европейской карьере Кавани чаще забивал только Монако (15 голов), Бордо, Генгаму и Сент-Этьену (по 12).

Ранее сообщалось что гол Эдина Джеко стал для нападающего Ромы шестым в пяти матчах на Олд Траффорд.

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