Лига Европы

Нападающий Ромы не забыл свое прошлое в Манчестер Сити.

В первом полуфинальном матче Лиги Европы между Манчестер Юнайтед и Ромой гол в ворота хозяев записал на свой счет Эдин Джеко.

Для нападающего Ромы это уже шестой мяч в ворота МЮ в пяти последних матчах на Олд Траффорд. Экс-форвард Манчестер Сити решил не изменять своей традиции, перебравшись в Италию.

В первом тайме Рома потеряла трех игроков из-за травм, став первой командой в истории Лиги Европы, которой пришлось сделать три вынужденные замены до перерыва.

Следить за ходом матча вы можете по текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.