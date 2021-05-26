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тренировка вильярреала, getty images
26 мая 2021, 12:29
В рамках финального противостояния Лиги Европы испанский Вильярреал сразится против Манчестер Юнайтед. Игра пройдет в Гданське на стадионе Энерга.
Вильярреал — Манчестер Юнайтед: вспоминаем историю противостояния
По мнению букмекеров, очевидный фаворит финала — Манчестер Юнайтед. Коэффициент на победу манкунианцев составляет 1,85, тогда как на победу Вильярреала — 4,80.
А кто же победит по вашему мнению?
Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед начнется в 22:00. На Football.ua пройдет текстовая онлайн-трансляция поединка.