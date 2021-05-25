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Вашему вниманию букмекерские котировки на финальный поединок Лиги Европы УЕФА.

В рамках финального поединка Лиги Европы УЕФА состоится встреча между испанским Вильярреалом и английским Манчестер Юнайтед, в которой "желтая субмарина" выступит в качестве хозяев Городского стадиона в Гданьске. Компания Parimatch считает, что существенно больше шансов на победу у номинальных гостей.

Так, коэффициент на победу Манчестер Юнайтед составляет 1,85, на ничью — 3,60, на победу Вильярреала — 4,80.

При этом эксперты допускают вероятность, что одна из команд получит право исполнить пенальти. Коэффициент на это событие — 2,80.

Матч Вильярреал — Манчестер Юнайтед состоится 26 мая. Начало — в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.