Лига Европы

Команда Виктора Скрипника сыграет против команды из Австрии или Кипра.

Сегодня, 2 августа, в швейцарском городе Ньон прошла жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, в котором свой еврокубковый путь в нынешнем сезоне начнет луганская Заря.

Команда Виктора Скрипника попала в первую корзину перед жеребьевкой как клуб, который начинает свои выступления с данной стадии турнира. Луганчанам мог попасть клуб только из корзин 3 и 4.

По итогам жеребьевки стало известно, что луганской команде предстоит сыграть против победителя пары Рапид (Австрия) — Анортосис (Кипр).

Поединки с участием Зари запланированы на 19 и 26 августа.

Напомним, что ранее своего потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги чемпионов узнал донецкий Шахтер, которому для прохода в эту стадию нужно пройти бельгийский Генк.