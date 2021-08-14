Лига Европы

Команды встретятся в еврокубках.

В рамках раунда плей-офф Лиги Европы луганская Заря сразится против венского Рапида.

Поединок обслужит арбитр из Швейцарии Сандро Шерер. Ассистенты арбитра – Беким Зогай (Швейцария) и Йонас Эрни (Швейцария).

Четвертым арбитром будет Федайи Сан из Швейцарии. Делегат УЕФА – Ярив Тепер (Израиль), а судейский наблюдатель – Герард Герштенмайер (Австрия).

Сандро Шерер уже однажды судил поединок Зари в еврокубках. Тогда "мужики" играли на выезде с болгарским ЦСКА (1:1).

Напомним, матч Рапид — Заря состоится в четверг, 19 августа на стадионе Вестштадион. Начало поединка — в 22:00 по Киеву.

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