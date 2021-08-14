Лига Европы

Луганчанам необходимо пройти всего одного соперника на пути к групповому этапу.

Луганская Заря является единственной украинской командой, которая в новом еврокубковом сезоне начнет свои выступления в Лиге Европы УЕФА.

На сей раз, как "бронзовому" призеру минувшего розыгрыша украинской Премьер-лиги, коллективу Виктора Скрипника придется стартовать с раунда плей-офф квалификации, соперником по которому для "мужиков" станет венский Рапид — обладатель "серебра" в австрийской Бундеслиге.

За несколько дней до первого поединка в двухматчевой дуэли, луганчане представили список заявленных на данную стадию футболистов.

Голкиперы: Никита Шевченко, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура.

Защитники: Денис Фаворов, Максим Имереков, Жуниньо, Агрон Руфати, Игорь Снурницын, Виталий Вернидуб

Полузащитники: Сергей Булеца, Ловро Цвек, Кристиан Фагундес, Дмитрий Хомченовский, Владислав Кочергин, Максим Лунев, Егор Назарина,

Нападающие: Александр Гладкий, Артем Громов, Владислав Кабаев, Рэймонд Овусу, Аллахъяр Сайядманеш, Захедитабар Шахаб, Даниил Алефиренко.

Отметим, что Даниил Алефиренко и Дмитрий Мацапура будут проходить по так называемому "списку Б", а в окончательной заявке наблюдаем отсутствие Владислава Емца и Ахмеда Алибекова.

Первый матч в паре пройдет на поле Вестштадиона в Вене уже 19 августа, а ответная игра состоится на Славутич-Арене в Запорожье ровно через неделю от той даты — 26 августа.