Футболист рассказал о предстоящей игре.
Егор Назарина, ФК Заря
13 августа 2021, 12:22
Луганская Заря в рамках четвертого тура УПЛ сыграет против закарпатского Миная.
Полузащитник "черно-белых" Егор Назарина прокомментировал предстоящий поединок в чемпионате.
"Минай, Динамо, Александрия — мы к каждому матчу готовимся одинаково. Настроение позитивное. Мы готовимся к этой игре.
Мотивированы, настроены максимально, хочется победить дома и добыть три очка", — сказал хавбек.
Поединок Заря — Минай состоится в субботу, 14 августа на Славутич-Арене. Начало матча — в 19:30 по киевскому времени.
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