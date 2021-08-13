Украина

Футболист рассказал о предстоящей игре.

Луганская Заря в рамках четвертого тура УПЛ сыграет против закарпатского Миная.

Полузащитник "черно-белых" Егор Назарина прокомментировал предстоящий поединок в чемпионате.

"Минай, Динамо, Александрия — мы к каждому матчу готовимся одинаково. Настроение позитивное. Мы готовимся к этой игре.

Мотивированы, настроены максимально, хочется победить дома и добыть три очка", — сказал хавбек.

Поединок Заря — Минай состоится в субботу, 14 августа на Славутич-Арене. Начало матча — в 19:30 по киевскому времени.

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