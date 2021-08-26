Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию еврокубкового поединка.
ФК Заря
26 августа 2021, 12:20
Сегодня, 26 августа, луганская Заря в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против венского Рапида из Австрии.
В первом поединке команда Виктора Скрипника, для которой это был первый еврокубковый матч в новом сезоне, уступила со счетом 0:3.
Онлайн-трансляция матча Заря — Рапид начнется в 19:30:
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