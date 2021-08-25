Лига Европы

Представляем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию еврокубкового поединка.

Луганская Заря в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы сыграет против венского Рапида.

В первой игре подопечные Виктора Скрипника уступили с разгромным счетом, пропустив три безответных мяча.

Отметим, что поединок рассудит румынская бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем.

Онлайн-трансляция матча Заря — Рапид начнется в 19:30:

Что говорили перед матчем?

Виктор Скрипник, главный тренер Зари:

"Настрой: команда хочет себя проявить, а там все решится на поле. Результат первого матча не внушает позитивных эмоций. Но кто как ни мы должны верить в свои силы и доказывать, что у нас есть желание и мы действительно можем.

Я не думаю, что мы перепишем футбольную историю если выдадим феерический матч и вернем для себя проход дальше. Нужно учитывать, как и с кем, мы играем, особенно если был уже проведен поединок".

Дитмар Кюбауэр, главный тренер Рапида:

"Счет 3:0 облегчит нам задачу в ответном матче, но это не значит, что мы уже вышли в групповой этап Лиги Европы.

Заря – технически очень сильная команда, с очень быстрыми футболистами. Они заслуженно заняли третье место в чемпионате Украины".

Отметим, что букмекеры в данной встрече отдают предпочтение команде Виктора Скрипника.