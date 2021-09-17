Лига Европы

Состоялся заключительный матч первого тура Лиги Европы в группе С.

В заключительном матче стартового тура группового этапа Лиги Европы в группе С, Лестер на своем поле упустил победу над Наполи. Встреча закончилась ничейным результатом со счетом 2:2.

Англичане открыли счет на девятой минуте поединка усилиями Переса, после чего в середине второго тайма преимущество "лис" удвоил Барнс. Однако спустя пять минут "неаполитанцы" отыграли один мяч, благодаря точному удару в исполнении Осимхена. Окончательную точку в матче поставил все тот же Осимхен, который оформил дубль и спас итальянцев от поражения.

Лестер — Наполи 2:2

Голы: Перес, 9, Барнс, 64 — Осимхен, 69, 87.

Лестер: Шмейхель — Кастань, Вестергор, Эванс (Сеюнджю, 46), Бертран — Перес (Тилеманс, 46), Ндиди, Сумаре (Мэддисон, 78) — Дака (Лукман, 71), Барнс, Ихеаначо (Варди, 87).

Наполи: Оспина — Малькюи (Жезус, 84), Рахмани, Кулибали, Ди Лоренцо — Замбо (Петанья, 84), Руис, Зелиньски (Элмаз, 64) — Лосано (Политано, 64), Инсинье (Унас, 74), Осимхен.

Предупреждения: Ндиди, Сумаре, Сеюнджю — Ди Лоренцо, Рахмани.

Удаление: Ндиди, 90+3 (вторая желтая карточка).