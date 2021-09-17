Лига Европы

Football.ua провел анализ потенциала польского чемпиона в контексте выступлений на международной арене.

Новый еврокубковый сезон официально стартовал! В первую очередь, нас интересуют выступления украинских коллективов, но не стоит забывать и о других участниках. Благо, интересных и самобытных клубов там хватает. Одной из таких смело можно назвать варшавскую Легию. Да, чемпионат Польши является далеко не передовым в Европе, однако это вовсе не повод списывать банду Чеслава Михневича со счетов. Чем же так любопытны действующие чемпионы наших географических соседей? Попробуем разобраться.

Путь к группе Лиге Европы

Начнем с того, каким образом "легионисты" в принципе оказались в основном турнире второго по значимости еврокубка.

В текущем евросезоне польская Экстракласса делегировала в европейские турниры четыре команды — три (вице-чемпион Ракув, третий призер Погонь и вроцлавский Шленск) в Лигу конференций, одну, собственно, Легию, в квалификацию Лиги чемпионов. И надо сказать, что эти ребята в грязь лицом не ударили, добавив непривычно большое количество очков в копилку клубных коэффициентов УЕФА. Если не считать варшавян, то до последней стадии еврокубкового отбора (в ЛК) сумел добраться лишь Ракув, достойно уступивший бельгийскому Генту.

Таким образом, "военные" остались единственным представителем наших географических соседей в Европе.

В минувшей кампании Легия второй раз кряду стала чемпионом страны, причем отрыв от конкурентов был оформлен фактически уже после первого круга. После увольнения наставника Александара Вуковича, провалившего начало сезона-20/21, вакантное место занял экс-коуч молодежной сборной Польши и в прошлом ряда местных команд — Чеслав Михневич. Пресса и болельщики испытывали определенный скепсис. От Михневича ничего особого не ждали, но он сумел довольно быстро развеять все сомнения на свой счет.

Чемпионство придет в мае этого года, а для начала новый тренер едва не выведет варшавян в групповой этап Лиги Европы.

Извращенные провалы представителей Экстраклассы в еврокубках уже давно никого не удивляют, но все равно должен быть какой-то предел.

Имея довольно интересный состав "военные" умудрились с боями пройти североирландский Линфилд (единственный гол нападающего Хосе Канте случился только на 82 минуте), чтобы затем вылететь из квалификации чемпионской лиги от Омонии (пропустив два мяча в каждом из овертаймов).

Бесславное поражение от киприотов как раз и послужило основной причиной перемен на тренерском мостике столичного клуба. Противостояние с Дритой в третьем квалифай раунде Лиги Европы Легия начинала уже с Чеславом Михневичем у руля.

Косоваров удалось пройти, но за шаг до группового этапа попался неудобный Карабах, разгромивший "легионистов" — 3:0. Не исключено, что селекционный департамент "военных" тогда же и присмотрел себе будущего героя — Махира Эмрели, появившегося на замену в той встрече, но о не чуть позже.

Как оказалось, то была лишь разминка и притирка игроков к новому тренерскому штабу.

На момент назначения Михневича Легия шла лишь седьмой в таблице с двумя поражениями в пассиве в двух стартовых турах, однако затем разогналась подобно гоночному кару Формулы 1.

Новый Год команда встретила на второй строчке, а во втором круге чемпионата не потерпела ни единого поражения, абсолютно заслуженно завоевав золотые медали первенства. Более того, если бы не валяли дурака, то вовсе могли бы сделать двузначный задел от ближайшего преследователя.

Победа в Экстраклассе позволила вновь попытать счастья в квалификации Лиги чемпионов.

И вот тут начинается все самое интересное. Легия, последние два трансферных окна точечно усилившаяся качественными игроками, вроде Артура Боруца, культовой фигуры для варшавян, Рафаэлем Лопешом, открытием Евро-2016 Бартошем Капусткой, не сумевшем построить адекватную европейскую карьеру, Филипом Младеновичем, а этим летом — форвардом Карабаха Махиром Эмрели и нашим Игорем Харатиным, сумела приятно удивить.

Первый раз за последние годы чемпион Польши выглядел достойно и демонстрировал качество игры, заслуживавшее игры на групповом этапе главного еврокубка. Вернемся к трансферам. Последние приобретения как раз и сыграли решающую роль в успешном завершении европохода.

Особенно впечатлила игра азербайджанского бомбардира, практически в одиночку вытащившего для "легионистов" итоговую победу над соперником Зари по группе Лиги конференций — Буде/Глимт (дубль в Норвегии + ассист на Лукиньяса в домашней встрече, то есть, непосредственное участие в трех голах из пяти), и, что самое важное, в тяжелейшей битве со Славией — гол, позволивший увезти результативную ничью с Праги, и решающий дубль в ответной встрече.

Да, свою роль сыграло раннее удаление Томаша Холеша уже на третьей минуте, однако и без этого Легия смотрелась на равных с командой, совсем недавно гонявшей Интер, Барселону и дортмундскую Боруссию в Лиге чемпионов.

Добавим сюда драматичное поражение с загребским Динамо в третьем квалификационном раунде, где лишь одна оплошность обороны и нефарт стоили варшавянам путевки в последний отборочный раунд, и получаем вполне боеспособную единицу. Интересно, сумели ли бы они пройти еще и сенсационный тираспольский Шериф Юрия Вернидуба?

Чего ожидать?

Даже после ухода нескольких важных игроков, столичный коллектив все равно практически не потерял в качестве. Да и не все они были ключевыми фигурами даже в прошлом чемпионском сезоне.

Пожалуй, лишь уход Йосипа Юрановича, одного из основных футболистов сборной Хорватии на минувшем Евро, можно назвать серьезным, но те же Матеуш Холевяк, некогда игрок молодежных сборных Украины Валериане Гвилия, Павел Вшолек, зачастую проигрывали конкуренцию партнерам.

Легия Чеслава Михневича предпочитает играть в 3 центральных защитника, в расстановках 3-4-3 и 3-5-2. Этому способствует уровень чемпионата и сила самого клуба, где она может позволить себе проводить большинство игр с позиции силы, однако в еврокубках, где соперники определенно посерьезнее, чем в Экстраклассе, коуч действующих чемпионов страны вполне успешно применяет и более "закрытые" формации. Причем даже по ходу матчей.

Так, в двухматчевом противостоянии с сильнейшей командой Норвегии Легия начинала в привычном расположении 3-4-3, забила дважды в первом тайме первого матча, затем перейдя на компактные 5-4-1, а ответную встречу и вовсе полностью провела в этой расстановке.

С загребским Динамо Михневич решил сыграть в два форварда, во многом из-за того, что ситуация обязывала к этому, но не только. 5-3-2 при позиционной обороне, с поднимавшимися выше латералями в переходных фазах "оборона-атака", в целом оправдала себя. Да, Легия не прошла хорватский коллектив, но здесь стоит вести речь, скорее, о плохой реализации.

Словом, "легионисты" обладают отличным подбором исполнителей, что позволяет Чеславу Михневичу пользоваться различными тактическими ходами в зависимости от ситуации и обстоятельств, порой, даже во время матчей, когда необходимо либо придавить оставшегося в меньшинстве соперника (пражская Славия), либо закрыться на все застежки.

За Легией будет довольно любопытно понаблюдать на групповом этапе Лиги Европы. Группа варшавянам досталась убойная, и вряд ли им стоит рассчитывать на одну из двух путевок в плей-офф, разве что, Наполи или Лестер отнесутся ко второму по значимости еврокубку не слишком серьезно, однако покусать кого-то из лидеров они точно способны!

Кроме того, с текущего сезона третье место в группе ЛЕ дает возможность сыграть в играх на выбывание в Лиге конференций. Так почему бы не попытаться потеснить московский Спартак? Благо для Легии, подопечные Руи Витории сейчас выглядят уж больно нестабильно.