Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.
Лестер – Бернли, Getty Images
26 сентября 2021, 11:20
В рамках шестого тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле расписал результативную ничью с Бернли (2:2).
Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда Варди срезал мяч в собственные ворота, но в концовке первого тайма все тот же Варди восстановил равенство в счете. Спустя три минуты гости снова вышли вперед усилиями Корне, но за пять минут до конца матча, все тот же Варди оформил дубль и принес своей команде ничейный результат.
Обзор матча:
Лестер – Бернли 2:2
Голы: Варди 37, 85 – Варди 12 (АГ), Корне 40
Лестер: Шмайхель – Перейра (Кастань 47), Сеюнджю, Вестергор, Бертран – Тилеманс, Ндиди, Сумаре (Ихеаначо 63) – Лукман (Мэддисон 78), Варди, Барнс
Бернли: Поуп – Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Корне (Гудмундссон 45+4), Браунхилл, Уэствуд, Макнил – Вуд, Выдра (Эшли Барнс 75)
Предупреждения: Вестергор, Барнс – Корне, Уэствуд, Гудмундссон, Тарковски