Англия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Англии.

В рамках шестого тура английской Премьер-лиги Лестер на своем поле расписал результативную ничью с Бернли (2:2).

Счет в матче был открыт на 12-й минуте, когда Варди срезал мяч в собственные ворота, но в концовке первого тайма все тот же Варди восстановил равенство в счете. Спустя три минуты гости снова вышли вперед усилиями Корне, но за пять минут до конца матча, все тот же Варди оформил дубль и принес своей команде ничейный результат.

Обзор матча:

Лестер – Бернли 2:2

Голы: Варди 37, 85 – Варди 12 (АГ), Корне 40

Лестер: Шмайхель – Перейра (Кастань 47), Сеюнджю, Вестергор, Бертран – Тилеманс, Ндиди, Сумаре (Ихеаначо 63) – Лукман (Мэддисон 78), Варди, Барнс

Бернли: Поуп – Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон – Корне (Гудмундссон 45+4), Браунхилл, Уэствуд, Макнил – Вуд, Выдра (Эшли Барнс 75)

Предупреждения: Вестергор, Барнс – Корне, Уэствуд, Гудмундссон, Тарковски