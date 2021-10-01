Лига Европы

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В матче второго тура группового этапа Лиги Европы венгерский Ференцварош на своем поле уступил Бетису со счетом 1:3.

В середине первого тайма гости вышли вперед усилиями Фекира, но в самой концовке тайма Узуни сравнял счет. Развязка пришла на 76 минуту, когда мяч в свои ворота срезал Уинго, после чего Тельо на пятой компенсированной минуте установил окончательный счет на табло.

Обзор матча:

Ференцварош - Бетис 1:3

Голы: Узуни, 44 — Фекир, 17, Уинго, 76 (в свои ворота), Тельо, 90+5

Ференцварош: Дибус — Уинго, Блажич, Ботка (Зубков, 82), Ммаэ — Чивич, Вечеи, Сакариассен (Нген, 61), Лаидуни (Лончар, 89) — Узуни, Ммаэ.

Бетис: Руй Силва — Монтойя, Бартра, Песселья, Морено — Гуардадо, Хоакин (Тельо, 57), Акуоку (Родригес, 57), Родри (Гонсалес, 81) — Фекир — Иглесиас (Виллиан Жозе, 57).

Предупреждения: Акуоку, Монтой