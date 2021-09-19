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Именитый немец переехал в Венгрию.

Экс-полузащитник сборной Германии Марко Марин продолжит карьеру в венгерском Ференцвароше. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Стоит отметить, что Марин перебрался в Венгрию на правах свободного агента. Последним клубом немца был Аль-Ахли из Саудовской Аравии, который он покинул минувшим летом.

Никакой официальной информации о финансовых деталях контракта между футболистом и клубом не сообщается.

Ференцварош занимает третье место в чемпионате Венгрии, однако у Фради есть два матча в запасе.

Ранее сообщалось, что в Ференцвароше раскрыли подробности ухода Харатина в Легию.