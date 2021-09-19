Именитый немец переехал в Венгрию.
Марко Марин. Фото ФК Ференцварош
19 сентября 2021, 08:25
Экс-полузащитник сборной Германии Марко Марин продолжит карьеру в венгерском Ференцвароше. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Стоит отметить, что Марин перебрался в Венгрию на правах свободного агента. Последним клубом немца был Аль-Ахли из Саудовской Аравии, который он покинул минувшим летом.
Никакой официальной информации о финансовых деталях контракта между футболистом и клубом не сообщается.
Ференцварош занимает третье место в чемпионате Венгрии, однако у Фради есть два матча в запасе.
Ранее сообщалось, что в Ференцвароше раскрыли подробности ухода Харатина в Легию.