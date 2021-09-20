Другое

Команда украинца обыграла соперника в Кубке Венгрии со счетом 9:0.

Ференцварош в матче 1/32 Кубка Венгрии прошел катком по Хартвану, отправив в ворота команды из третьего дивизиона девять безответных мячей.

В этом противостоянии украинский вингер Александр Зубков вышел на поле на 68-й минуте поединка и уже спустя восемь минут заработал пенальти, который реализовал его партнер по команде, сделав счет 7:0.

Таким образом, Ференцварош прошел в 1/16 финала.

В нынешнем сезоне Зубков провел 12 поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.