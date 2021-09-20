Команда украинца обыграла соперника в Кубке Венгрии со счетом 9:0.
Александр Зубков, ФК Ференцварош
20 сентября 2021, 06:34
Ференцварош в матче 1/32 Кубка Венгрии прошел катком по Хартвану, отправив в ворота команды из третьего дивизиона девять безответных мячей.
В этом противостоянии украинский вингер Александр Зубков вышел на поле на 68-й минуте поединка и уже спустя восемь минут заработал пенальти, который реализовал его партнер по команде, сделав счет 7:0.
Таким образом, Ференцварош прошел в 1/16 финала.
В нынешнем сезоне Зубков провел 12 поединков во всех турнирах, в которых отметился двумя ассистами.
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