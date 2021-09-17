Лига Европы

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В поединке стартового тура группового этапа Лиги Европы леверкузенский Байер одержал минимальную победу над венгерским Ференцварошем (2:1).

Гости из Венгрии первыми открыли счет в матче, когда уже на восьмой минуте голом отметился Ммаэ. В середине первого тайма Паласиос сравнял счет на табло, а затем в середине второго тайма Вирц принес "аптекарям" победу.

Обзор матча:

Байер - Ференцварош 2:1

Голы: Паласиос, 37, Вирц, 69 — Ммаэ, 8

Байер: Градецки — Фримпонг, Та, Коссуну, Синкгравен (Хинкапи, 66) — Демирбай, Паласиос (Арангис, 50) — Адли (Беллараби, 67), Вирц (Амири, 81), Диаби — Аларио (Шик, 66)

Ференцварош: Дибус — Уинго, Ммаэ, Блажич, Чивич — Лончар (Гаврич, 76), Вечеи (Узуни, 66) — Нген, Сакариассен, Зубков (Чабря, 86) — Ммаэ

Предупреждение: Демирбай