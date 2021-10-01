Лига Европы

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В матче второго тура группового этапа Лиги Европы испанский Реал Сосьедад расписал мировую с приехавшим в гости Монако. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Счет в матче был открыт на 16 минуте поединка, когда результативным ударом в составе "монегасков" отметился Дисаси. Ответ хозяев пришлось ждать до старта второго тайма, когда на 53 минуте ничью для испанцев принес Мерино.

Обзор матча:

Реал Сосьедад — Монако 1:1

Голы: Мерино, 53 — Дисаси, 16

Реал Сосьедад: Ремиро — Сальдуа (Горосабель, 71), Элустондо, Субельдия — Муньос, Мерино, Гевара (Турриентес, 61), Субименди, Каррикабуру — Янузай, Порту (Барренечеа, 71), Ойарсабаль.

Монако: Нюбель — Сидибе (Агиляр, 46), Дисаси, Бадиашиле, Кайо Энрике — Павлович, Диоп (Марипан, 74), Тчуамени, Жан Лукас, Фофана (Головин, 65) — Диатта, Боадю (Фолланд, 65).

Предупреждения: Марипан