Англия

Футболист сборной Чехии ушел на самоизоляцию.

Полузащитник Вест Хэма и сборной Чехии Алекс Крал заразился коронавирусом.

Об этом сообщил главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.

"Тест Алекса Крала на коронавирус положительный, хотя ему ранее поставили вакцину. Мы были удивлены, когда получили результаты его теста", — сказал наставник лондонцев после матча с Эвертоном.

23-летний Крал выступает за Вест Хэм с января 2021 года на правах аренды из московского Спартака.

В текущем сезоне Крал сыграл 1 матч в составе лондонского клуба в рамках Кубка лиги против Манчестер Юнайтед (0:1).