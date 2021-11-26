Украина

Динамо, Шахтер и Заря откровенно провалились в еврокубковых матчах этого сезона.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги конференций луганская Заря в гостях разгромно уступила Роме (0:4).

Заря стала последней украинской командой, которая потеряла все шансы на продолжение еврокубковой кампании весной следующего года.

Напомним, по итогам пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, всех шансов на еврокубки лишились два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер, занявшие четвертые места в своих группах.

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Еще на пути квалификации в еврокубки Украина потеряла двух представителей — Ворскла и Колос.

Таким образом, впервые с сезона-2007/08 ни одна украинская команда не будет участвовать в весенней стадии еврокубков. Тогда Динамо и Шахтер заняли четвертые места в своих группах, а Металлист и Днепр вылетели в квалификации на пути в групповой этап Кубка УЕФА.

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