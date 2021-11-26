Украинский вингер "молотобойцев" поделился эмоциями после игры с Рапидом.
Андрей Ярмоленко, Getty Images
26 ноября 2021, 11:19
В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм в гостях одержал уверенную победу над Рапидом (0:2), благодаря чему гарантировал себе первое место в группе и выход в плей-офф турнира.
В этом поединке Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев", после чего забил гол и заработал пенальти, став одним из героев встречи.
"Поздравляю, команда! Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции пройти группу в качестве лидеров", — написал Ярмоленко на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил одну из высших оценок от WhoScored за матч с Рапидом.