Лига Европы

Украинский вингер "молотобойцев" поделился эмоциями после игры с Рапидом.

В поединке пятого тура группового этапа Лиги Европы Вест Хэм в гостях одержал уверенную победу над Рапидом (0:2), благодаря чему гарантировал себе первое место в группе и выход в плей-офф турнира.

В этом поединке Ярмоленко вышел в стартовом составе "молотобойцев", после чего забил гол и заработал пенальти, став одним из героев встречи.

"Поздравляю, команда! Мы продолжаем наш путь в Лиге Европы и сегодня подтвердили наши амбиции пройти группу в качестве лидеров", — написал Ярмоленко на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко получил одну из высших оценок от WhoScored за матч с Рапидом.