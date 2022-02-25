Лига Европы

Джан П'єро Гасперіні прокоментував виступ українського півзахисника.

Головний тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні підтримав Руслана Малиновського після матчу 1/8 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакосу (3:0).

"Ми всі переживаємо важкий момент, і це стосується його ще більшою мірою. Цього ранку я запитав у нього, чи готовий він грати, бо його батьки та інші члени сім'ї зараз в Україні.

Футбол не може вирішити проблеми, але я сподіваюся, що він може зробити невеликий внесок у те, щоб усі відчували себе ближче один до одного", - наводить слова Гасперіні Football-Italia.

Зазначимо, що у цьому матчі українець оформив дубль, за що отримав найкращі оцінки від SofaScore та WhoScored.

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