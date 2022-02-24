Півзахисник Аталанти: Мої думки із людьми в Україні. Залишайтесь сильними, залишайтесь у безпеці

Гравець підтримав Україну у важкий час.
Де Рон, Getty Images
24 февраля 2022, 23:50
Після перемоги над Олімпіакосом півзахисник Аталанти Мартен Де Рон висловив свою підтримку Україні та українцям, які страждають від військового вторгнення від рф.
"Є речі більш важливі, ніж перемога. Можливо, це прозвучить без сенсу, але мої думки із людьми в Україні. Залишайтесь сильними, залишайтесь у безпеці", — написав Де Рон у Twitter.
Нагадаємо, одним з героїв матчу проти Олімпіакосу став українець Руслан Малиновський, забивший два голи.
Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні.