Півзахисник Аталанти: Мої думки із людьми в Україні. Залишайтесь сильними, залишайтесь у безпеці

Після перемоги над Олімпіакосом півзахисник Аталанти Мартен Де Рон висловив свою підтримку Україні та українцям, які страждають від військового вторгнення від рф.

"Є речі більш важливі, ніж перемога. Можливо, це прозвучить без сенсу, але мої думки із людьми в Україні. Залишайтесь сильними, залишайтесь у безпеці", — написав Де Рон у Twitter.

There are more important things than a win. It always sounds a bit ‘meaningless’, but my thoughts are with the people in Ukraine. Stay strong, stay safe. pic.twitter.com/UGUt3hzrml