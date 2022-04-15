Лига Европы

Колумбійський форвард відзначився голом у ворота Барселони.

Забитий м'яч нападника Айнтрахта Рафаеля Борре у ворота Барселони визнано найкращим голом тижня у Лізі Європи. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Колумбійський форвард вразив ворота "блаугранас" гарним дальнім ударом на 36-й хвилині поєдинку.

Зазначимо, що Айнтрахт обіграв Барселону в гостях із рахунком 3:2 та пройшов у наступну стадію турніру. Першу гру в Німеччині було завершено з рахунком 1:1.