Лига Европы

Наставник "молотобійців" розповів про майбутній поєдинок у відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс прокоментував майбутній матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

"Я не дізнався нічого нового про Айнтрахт. Знав, у який футбол вони грають. Вважаю, що команди були рівними. Можливо, тепер ми побачимо інший футбол, але ми вважаємо, що у нас такі самі шанси на вихід у фінал, як і в них.

Нам потрібно наздоганяти, тому що ми поступаємося в один м'яч, але з іншого боку саме вони мають захищати перевагу", - наводить слова Моєса прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, матч Айнтрахт – Вест Гем відбудеться сьогодні, 5 травня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. Перша гра закінчилася з рахунком 2:1 на користь німецького клубу.