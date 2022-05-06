Лига Европы

Наставник "молотобійців" поділився своїми думками після поразки від Айнтрахта.

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс прокоментував поразку своєї команди у півфінальному матчі Ліги Європи проти Айнтрахта (0:1).

"Ми намагалися, створювали моменти, і я вважаю, що атакували гостріше за суперника. Потрібно привітати Айнтрахт та побажати йому всього найкращого. Шанси, звісно, ​​були.

Ми пройшли в цьому турнірі команди, які, на мою думку, були сильнішими за Айнтрахт. Чесно кажучи, ми, напевно, програли це протистояння в перші хвилини матчу в Лондоні", - наводить слова Моєса прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Айнтрахт – Вест Гем.