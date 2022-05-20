Лига Европы

Суперниками воротаря Айнтрахта були Рафаель Борре, Джо Арібо та Келвін Бассі.

Воротар Айнтрахта Кевін Трапп був визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі Європи, повідомляє прес-служба УЄФА.

Команда німецького воротаря у фіналі турніру обіграла шотландський Рейнджерс у серії післяматчевих пенальті з рахунком 5:4, а основний та додатковий час матчу закінчився з рахунком 1:1.

У цій зустрічі Трапп зробив п'ять сейвів, а потім відбив одинадцятиметровий від Аарона Ремзі і це був єдиний незабитий пенальті в серії.

У боротьбі за нагороду Трапп випередив свого одноклубника Рафаеля Борре, а також двох футболістів Рейнджерс – Джо Арібо та Келвіна Бассі.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Айнтрахт-Рейнджерс.