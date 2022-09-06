Ліга Європи

Португальця чекає новий виклик — Ліга чемпіонів поки що за бортом.

Манчестер Юнайтед ​на своєму офіційному сайті оголосив заявку на Лігу Європи.

До складу команди Еріка тен Гага потрапив нападник Кріштіану Роналду, який ще ніколи не брав участі в цьому турнірі.

Зазначимо, що 37-річний португалець виступав за Спортінг у сезоні-2002/03 у Кубку УЄФА, який потім був перейменований у Лігу Європи.

Воротарі: Давід Де Хеа, Мартін Дубравка, Том Хітон.

Захисники: Діогу Далот, Віктор Ліндельоф, Гаррі Магуайр, Тірелл Маласіа, Лісандро Мартінес, Люк Шоу, Аксель Туанзебе, Рафаель Варан, Аарон Ван-Бісака.

Півзахисники: Каземіро, Крістіан Еріксен, Бруну Фернандеш, Фред, Скотт Мактоміні, Факундо Пельістрі, Джейдон Санчо, Донні ван де Бек.

Нападники: Антоні, Алехандро Гарначо, Антоні Марсьяль, Маркус Рашфорд, Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, на груповій стадії турніру МЮ зіграє проти Омонії, Шерифа та Реал Сосьєдада.