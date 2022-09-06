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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 5 вересня.

Осіння частина футбольного сезону вже повноцінно набирає обертів, тож подій, пов’язаних виключно з результатами виступів тієї чи іншої команди стає дедалі більше.

Саме тому редакція Football.ua продовжує наш традиційний зручний відеоформат з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які нам вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У понеділок, 5 вересня:

- Стало відомо про загибель на фронті тренера дитячої команди Львова Дмитра Богдановича Фіалки... Вічна Слава українському герою, який відважно захищав нашу Батьківщину!

- Головний тренер національної збірної України Олександр Петраков оголосив склад на матчі Ліги націй. До списку увійшли 25 футболістів.

- Глейзери наважилися на продаж Манчестер Юнайтед. Судячи з новин, бізнесмени воліють отримати за клуб близько 3,75 мільярда фунтів.

Про це і не тільки дивіться у нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.