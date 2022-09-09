Ліга Європи

Ще двома претендентами на нагороду є Вілліан Жозе та Токмак Нгуєн.

Вчора відбулися матчі стартового туру групового етапу Ліги Європи.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив імена претендентів на звання найкращого гравця тижня Ліги Європи.

До списку кандидатів на нагороду увійшли чотири футболісти:

- півзахисник Лаціо Матіас Весіно, який оформив дубль у матчі проти Феєнорда (4:2)

- нападник Арсеналу Маркіньос Олівейра, який забив гол і віддав гольову передачу в матчі проти Цюриха (2:1)

- форвард Бетіса Вілліан Жозе — на його рахунку дубль у грі проти ХІКу (2:0)

- хавбек Ференцвароша Токмак Нгуєн, який забив два м'ячі і віддав асист у зустрічі проти Трабзонспора (3:2)

Проголосувати за найкращого гравця першого туру групового етапу Ліги Європи можна на офіційному сайті УЄФА.