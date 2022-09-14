Ліга Європи

Інтерв'ю оборонця "біло-синіх".

Захисник Динамо Владислав Дубінчак поділився думками щодо майбутнього матчу проти кіпрського АЕКа у рамках другого туру групового етапу Ліги Європи.

Також 44 номер "біло-синіх" розповів про атмосферу у команді на фоні невдач та першої перемоги за 6 матчів.

"Можна сказати, що настрій у команди кращий, адже ми вже здобули першу перемогу. Це дуже важливо для нас, для нашого психологічного стану. Нам потрібно перемагати далі, здобувати очки і підніматися у таблиці як чемпіонату, так і Ліги Європи.

АЕК Ларнака — хороша команда. Всі досвідчені гравці, багато кому по 30 і більше років. Ми у своєму чергу будемо брати молоддю, азартом і думаю, що переможемо. У них хороші виконавці, я думаю, що буде непроста гра, проте ми постараємося перемогти.

Звичайно, підтримка нам дуже потрібна. Тим паче, у цей важкий для нашої країни момент. Треба всім бути разом, готуватися і спільно здобувати перемоги.

У нас дуже хороший колектив. Ми все обговорюємо, розуміємо, що є проблема, яку треба вирішувати. У нас було 5 поразок поспіль, тож ми збиралися, розмовляли про цей момент. Після нашої розмови вже все йде нагору. Це тільки початок чемпіонату. Краще, аби ці поразки були спочатку, ніж наприкінці" — підсумував 24-річний захисник.

Нагадаємо, гра між Динамо та АЕКом пройде у четвер, 15 вересня, у польському місті Краків на стадіоні Краковія.

Стартовий свисток пролунає о 22:00, на нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція поєдинку.