Україна

Перріс відправиться у розташування головної команди своєї країни.

Новачок Динамо Кахім Перріс увійшов до числа 22-х футболістів, які викликані на до збірної Ямайки на товариський матч проти Аргентини. Зараз в активі правого вінгера є 6 матчів у складі головної команди своєї країни.

Гра ямайців з командою Лео Мессі пройде у Нью-Джерсі (США) і відбудеться 28 вересня о 03:00 за київським часом.

Зазначимо, що 22-річний хавбек поки не дебютував за "біло-синіх", хоча й потрапляв до заявки на поєдинки проти Фенербахче та Львова.

Раніше повідомлялося, що до своєї збірної викликаний також польський "динамівець" Томаш Кендзьора.