Ліга Європи

Польський захисник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з кіпрським АЕКом.

Захисник київського Динамо Томаш Кендзьора прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи проти кіпрського АЕКу (0:1).

"Дуже важко нам у цей момент. Результат не такий, як ми б хотіли. В чемпіонаті не дуже почали, на груповій стадії єврокубків теж. Треба виходити з цієї ями всім разом, тільки так.

Я вірю, що через важку роботу на тренуваннях ми зможемо вийти з цієї ями та довести, що ми є хорошою командою, яка здатна перемагати.

Перерва на матчі національних збірних? З одного боку — це добре, тому що ті хлопці, які не поїдуть в збірні – відпочинуть. А ті, хто поїде – змінять середовище. З іншого боку, хотілося б грати, тому що треба виграти наступний матч та повернути все на свій рівень.

Ми говоримо кожен день. Ми не живемо вдома, а на базі та в готелях, постійно всі разом. Кожного дня спілкуємося та намагаємося вилізти з цієї ями", — сказав Кендзьора в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – АЕК.