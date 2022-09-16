Ліга Європи

Наставник "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з кіпрським АЕКом.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував поразку своєї команди у матчі другого туру групового етапу Ліги Європи проти кіпрського АЕКу (0:1).

"Наша проблема у психологічному стані. Ми домінували на полі, особливо в другому таймі, та загалом провели хороший матч. Доходили до зони завершення, проте не могли провести останній пас. Наші помилки лежать не в технічній чи тактичній площині, а випливають лише з психологічного стану. Через це ми погано почали матч, пропустили швидкий гол і дали Ларнаці можливість оборонятися та контратакувати решту поєдинку.

Шкода, що наш гол не був зарахований, адже, наскільки я бачив, офсайду в цьому моменті не було. Навіть VAR припускається помилок. У складній ситуації, в якій ми зараз перебуваємо, нам потрібна була перемога, і ми намагалися зробити для цього все, що могли.

Ми розпочали гру дуже погано. Футболісти робили елементарні помилки, віддавали неточні передачі. У моменті, який передував пропущеному голу, наш гравець був змушений фолити — це саме психологічна ситуація. І це вплинуло на підсумок усього матчу, адже Ларнака знала, як втримати рахунок. У цієї команди хороший підбір футболістів, деякі з яких виступали в Іспанії, Португалії, Франції. Суперники дуже добре оборонялася та вміло переривали гру. Одного разу голкіпер тримав м'яч шість секунд — це забагато. Коли я грав у футбол, на введення м'яча давалося чотири секунди.

Після пропущенного голу ми намагалися якнайшвидше відігратися, проте, як я вже сказав, припускалися помилок у передачах. Однак у нас попереду ще чотири матчі. Після міжнародної паузи деякі футболісти повернуться до складу, і ми постараємося виглядати краще. Проте, мушу зазначити, ми показали хороший футбол. Підвело лише завершення атак.

Моя відставка? Це складне питання, адже ситуація дуже важка. В якийсь момент я справді думав про це. Однак хтось повинен бути разом із футболістами та допомагати їм пройти через цей тяжкий момент. Ми маємо сконцентруватися на чемпіонаті та Лізі Європи. Як я вже казав на передматчевій пресконференції, зараз у нас немає бази, ми не граємо вдома, переїжджаємо кожні кілька днів, а родини футболістів розкидані по різних країнах Європи. Тому гравцям складно зосередитися на футболі. Проте ми мусимо пройти через цей складний період, зберігаючи Динамо на високому рівні. Нам потрібні позитивні результати.

Ситуація повторюється: у матчі з Фенербахче ми пропустили після кутового та вкидання ауту, із Бенфікою — подарували м'яч суперникам. Це трапляється не через те, що команда не грає, а через ментальні проблеми. У нас зібрані молоді гравці, тому, можливо, вони гостріше переживають стрес, ніж більш досвідчені виконавці", - наводить слова Луческу прес-служба київського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – АЕК.