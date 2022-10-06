Ліга Європи

Поєдинок відбудеться сьогодні на стадіоні Роазон Парк.

Сьогодні, 6 жовтня, відбудеться матч 3-го туру групової стадії Ліги Європи Ренн — Динамо Київ.

На офіційному сайті киян повідомляється, що команда зіграє в основному комплекті форми біло-блакитних кольорів. Воротар проведе матч у жовтій формі.

Нагадаємо, матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція в Україні відбудеться на сервісі Megogo.

До речі, Ренн оголосив заявку на матч проти Динамо Київ.