Ліга Європи

Статистика — вельми погана.

У четвер, 13 жовтня, київське Динамо вдруге поспіль поступилося Ренну (0:1) у рамках Ліги Європи. Тим самим "біло-сині" втратили шанси пробитися до весняної частини турніру, залишився можливість хіба вийти до плей-оф Ліги Конференцій.

Краківський поєдинок став шістандцятим для Мірчи Луческу на чолі київського клубу у рамках групових етапів єврокубків. У них кияни здобули 1 перемогу, двічі зіграли внічию і зазнали 13 поразок. В активі Динамо — лише 7 забитих м'ячів, і при цьому є 30 пропущених.

Нагадаємо, днями Луческу пропонував перенести матч УПЛ проти Шахтаря.