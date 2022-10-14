До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги Європи.
Лаціо — Штурм, Getty Images
14 жовтня 2022, 13:01
У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи римський Лаціо на своєму полі поділив очки з австрійським Штурмом (2:2).
Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму зусиллями Імобілле, а на початку другого тайму Вік зрівняв цифри на табло. У середині другого тайму Педро вивів "орлів" уперед, але на 83 хвилині той самий Вік оформив дубль.
Огляд матчу
Лаціо — Штурм 2:2
Голи: Імобілле, 45, Педро, 71 — Вік, 56, 83.
Джерело: MEGOGO