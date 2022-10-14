Ліга Європи

До вашої уваги — найкращі моменти матчу Ліги Європи.

У поєдинку четвертого туру групового етапу Ліги Європи римський Лаціо на своєму полі поділив очки з австрійським Штурмом (2:2).

Рахунок у матчі було відкрито наприкінці першого тайму зусиллями Імобілле, а на початку другого тайму Вік зрівняв цифри на табло. У середині другого тайму Педро вивів "орлів" уперед, але на 83 хвилині той самий Вік оформив дубль.

Огляд матчу

Лаціо — Штурм 2:2

Голи: Імобілле, 45, Педро, 71 — Вік, 56, 83.

Джерело: MEGOGO