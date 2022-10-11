Італія

До вашої уваги — найкращі моменти матчу 9-го туру чемпіонату Італії.

У заключній грі дев'ятого туру італійської Серії А Лаціо на виїзді розгромив Фіорентину з рахунком 4:0.

"Орли" забили по 2 "сухих" м'ячі у кожному з таймів і зуміли вийти на третє місце у таблиці, зрівнявшись за очками з Удінезе та Міланом. "Фіалки" у свою чергу знаходяться на 13 сходинці.

Завершальним голом у матчі відзначився Чіро Іммобіле, який зрівнявся з Марко Арнаутовичем у заліку бомбардирів — в обох нападників по 6 забитих м'ячів.

Огляд матчу:

Фіорентина — Лаціо 0:4

Голи: Весіно, 11, Дзакканьї, 25, Луїс Альберто, 85, Іммобіле, 90+1

Фіорентина: Терраччано – Додо, Мартінес, Ігор Жуліо (Міленкович, 59), Біраги – Бонавентура (Мале, 72), Амрабат (Барак, 59), Мандрагора – Іконе (Гонсалес, 46), Йович, Куаме (Сапонара, 72).

Лаціо: Проведель – Ладзарі, Габаррон, Романьолі, Марушич (Хюсай, 72) – Весіно, Мілінкович-Савіч, Маркос Антоніо (Луїс Альберто, 62) – Феліпе Андерсон (Педро, 79), Іммобіле, Дзакканьї (Канчельєрі, 79)