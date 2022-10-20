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Арсенал — ПСВ, Getty Images
20 жовтня 2022, 22:57
У перенесеному матчі другого туру групового етапу Ліги Європи Арсенал здобув перемогу над ПСВ (1:0).
Перемогу команді Мікеля Артети, і як наслідок путівку до плей-офф турніру, приніс єдиний результативний удар у виконанні півзахисника Граніта Джаки.
Огляд матчу
Арсенал — ПСВ 1:0
Гол: Джака, 71.
Арсенал: Тернер — Тірні, Габріел, Голдінг, Томіясу (Вайт, 76) — Вієйра (Едегор, 67), Джака, Локонга (Партей, 67), Сака (Нельсон, 85) — Жезус (Мартінеллі, 76), Нкетіа.
ПСВ: Бенітес — Макс (Тезе, 65), Обіспо, Рамалью, Мвене — Гутьєррес, Сангаре — Гакпо, Верман (Де Йонг, 77), Сімонс (Ледесма, 90+1) — Тіль (Мадуеке, 65).
Попередження: Джака, Тірні, Едегор — Гутьєррес.
Джерело: MEGOGO