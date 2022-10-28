Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів київського Динамо в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Київське Динамо достроково позбавлено шансів на подальшу участь у плей-оф хоча б якогось європейського турніру в наступному році. На цьому красномовному факті можна завершувати будь-який аналіз, огляд чи дискусію довкола матчу проти кіпрського АЕК Ларнака, бо колектив Мірчі Луческу не зміг виконати головне завдання. Той дивовижний порятунок, що ми його бачили наприкінці зустрічі завдяки зусиллям Дениса Гармаша, виглядав лишень як марна спроба врятувати цінні речі з палаючого будинку, голи в нього вже зайнявся льох. Виглядало це дійство, подекуди, просто жахливо, і зрештою жодних позитивних емоцій по собі цей матч не залишив.

Football.ua оцінює гру футболістів київського Динамо у матчі на стадіоні AEK Arena (за 10-бальною шкалою).

Динамо Київ

Руслан Нещерет — 5,0. Голкіпер киян у звітній зустрічі не припускався помилок, не нервував, проте й роботою його, окрім трьох моментів із пропущеними голами, суперники не намагались навантажувати. Провина за підсумковий рахунок із боку Нещерета точно не мала місця.

Олександр Тимчик — 4,5. Правий захисник Динамо в цій грі був активним лишень у зоні поблизу до центральної лінії, хоча вже на завершення поєдинку його подача таки знайшла Гармаша в чужому штрафному. Однак були й випадки, коли програна цим гравцем позиційна боротьба в підсумку перетворювалась на пропущений м’яч.

Ілля Забарний — Олександр Сирота — 4,0. Гра пари в центрі оборони Динамо цього вечору була напрочуд невдалою. І хоча Сирота й раніше відзначався певними невдалими епізодами зі своєю участю, то від Забарного настільки великої кількості позиційних помилок та дезорієнтації в просторі було важко очікувати. І це при тому, що Ілля все одно залишався ключовим у побудові позиційних атак, бо лишень у нього м’яч тримався в ногах майже 10% ігрового часу.

Костянтин Вівчаренко — 4,5. Завдання флангових захисників Динамо в звітному протистоянні було винятковим, оскільки суперники переважну більшість власних атак проводили саме таким чином. У підсумку було помітно, що лівий фланг оборони киян помітно не встигає, так що й Кабаєва інколи доводилось бачити в ролі страхувальника у власному штрафному.

Віталій Буяльський — 6,0. Індивідуальні здібності атакувального півзахисника Динамо зрештою втілились у гольовий пас для Ваната на завершення першого тайму, та й потому він залишався чи не єдиним променем надії в нападі киян. Проте Луческу не дав Віталію дограти до фінального свистка.

Сергій Сидорчук — 5,0. Надвеликих навантажень на опорну зону Динамо суперники не чинили, тож Сидорчук міг собі дозволити й долучатись до позиційних наступів команди. Кілька спроб завантажити м’яч до чужого штрафного в його виконанні були цілком прийнятної якості, як і очні дуелі проти окремих виконавців перед штрафним.

Володимир Шепелєв — 4,5. Дії центрального півзахисника Динамо жодним чином не виокремлювались на загальному тлі, хоча й невдалою цю гру вважати для нього було б необачним рішенням. Той факт, що Шепелєв був майже непомітним, аж ніяк не перекреслює факт того, що Володимиру вдалось пройти повз зайві втрати м’яча та недбалі передачі.

Віктор Циганков — 4,5. Якщо брати до уваги той факт, що Циганков і досі залишається провідним гравцем власної команди в атаці, то ця гра точно не стане прикладом удалого матчу в його виконанні. Помітно багато помилкових дій під час розіграшу, багато необов’язкових утрат м’яча, але його спортивна злість від цього тільки збільшувалась. Зрештою, Віктор вимістив розпач на супернику в одному з епізодів боротьби.

Владислав Ванат — 6,0. Вийшов у старті — забив гол. Саме за такою формулою діє український нападник у поточному сезоні, і така вдача точно привертає до нього увагу з боку вболівальників. Ванат у цьому матчі навряд чи міг на одних лишень власних плечах принести потрібний результат команді, однак, маючи за матч можливість виконати один удар по чужих воротах, він забив один м’яч. Від кожного нападника Динамо, здається, саме цього й вимагають.

Владислав Кабаєв — 4,0. Жодного натяку на порозуміння з партнерами під час атакувальних дій, практична відсутність під час розіграшу м’яча перед чужим штрафним, та регулярні потрапляння до офсайду через необачність. Динамо вийшло на поле з одинадцятьма футболістами за протоколом, а на практиці їх було десять через відсутність лівого крила нападу.

Денис Гармаш — 6,0. Досвідчений півзахисник киян з’явився на полі ще тоді, коли третього голу суперників ще не існувало в повітрі, тож прекрасно міг осягнути, до чого може призвести чергова невдача його команди. У Гармаша дійсно запалало серце від розпачу, коли рахунок став 1:3, і потому ми бачили його в усіх можливих ролях на футбольному полі. Як підсумок, два голи, які ледь не допомогли команді здійснити видовищний камбек.

Кахім Періс — 5,5. Вихід новачка киян під завісу основного часу видався достатньо цікавим, бо помітно було в нього бажання допомагати команді витягувати саму себе з прірви, і в підсумку кілька непоганих загострень ямаєць таки зумів запропонувати. Зокрема, на його рахунку подача з кутового, що в підсумку перетворилась на другий гол Гармаша.

Самба Діалло, Артем Бєсєдін — дві заключні заміни від Луческу до лінії нападу були вкинуті до гри неначе останні козирі в рукаві, і в підсумку сенегальський вундеркінд настільки збудився від можливості дебютувати в складі основної команди, що ризикував отримати вилучення за кілька жорстких фолів. Українець тим часом на досвіді зробив три дотики до м’яча.

Бажаєте дізнаватися про головні футбольні новини першими? Підписуйтесь на наш канал у Telegram! Слідкувати за нашим сайтом ви також можете у Facebook, Instagram та Twitter.