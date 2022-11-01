Ліга Європи

Поєдинок відбудеться у Кракові 3 листопада.

Матч шостого туру групового етапу Ліги Європи між київським Динамо та турецьким Фенербахче обслуговуватиме хорватська бригада арбітрів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде 38-річний хорват Дуе Струкан. Допомагатимуть йому на лініях Боян Зобениця та Ален Якшич. Резервним рефері призначено Тихомир Пеїн.

За системою ВАР стежитиме італієць Лука Пайретто.

Зазначимо, що Струкан лише раз перетинав українські команди. Він обслуговував матч Юнацької ліги УЄФА у сезоні-2021/22, у якому Динамо розгромило Барселону (4:1).

За підсумками п'яти турів Динамо набрало лише одне очко і посідає останнє місце у групі. У киян вже немає турнірної мотивації, а Фенербахче ще може посісти перше місце у квартеті.

Нагадаємо, матч Динамо — Фенербахче відбудеться у четвер, 3 листопада, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.