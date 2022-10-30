Україна

Півзахисник у грі з Кривбасом святкував ювілей.

У рамках 10 туру української Прем'єр-ліги київське Динамо виявилось сильніше за Кривбас (3:1).

Цей матч також був важливим для півзахисника та капітана киян Сергія Сидорчука. Він був 300 у футболці "біло-синіх" для 31-річного хавбека.

"ДКую за довіру!", — написав Сидорчук у своєму Instagram.

Нагадаємо, що Сергій Сидорчук перейшов у Динамо Київ у 2013 році з Металурга Запоріжжя. З тих пір він тричі вигравав УПЛ, чотири рази Кубок України та стільки ж Суперкубок країни.