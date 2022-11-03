Наставник турецького клубу поділився своїми думками напередодні гри із Динамо.
Жорже Жезуш, ФК Динамо Київ
03 листопада 2022, 19:59
Головний тренер турецького Фенербахче Жорже Жезуш прокоментував матч шостого туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.
"Із моменту першої зустрічі з Динамо на груповому етапі наша команда змінилася, ми стали сильнішими. Ми знаємо один одного дуже добре, адже провели між собою багато матчів.
Динамо — дуже хороша команда, яка була фаворитом нашої групи на початку турніру. Зараз ситуація інакша, однак вони гратимуть не за позицію в групі, а за свою честь і гідність. Тому гра буде дуже складною для нас, адже Динамо хоче перемогти будь-якою ціною. У той же час наша мета — здобути перемогу та посісти перше місце в групі.
Щоб конкурувати у чемпіонаті Туреччини та Лізі Європи, наша команда застосовує ротацію. Ми змінюємо гравців від матчу до матчу, щоб вони могли отримати більше часу на відпочинок. У нас є універсальні футболісти, яких можна використовувати на різних позиціях. Попереду у нас важливий матч у турецькій Суперлізі проти Сівасспора, тому завтра ми маємо бути обережними та зберегти своїх ключових гравців. Наша основна мета — виграти чемпіонат.
Ми чудово провели груповий етап, проте досі неясно, хто стане переможцем нашої групи — Фенербахче чи Ренн. Навіть якщо ми здобудемо перемогу, це ще не гарантує лідерство. Я знаю, що Ренн виграє свій матч, адже грає вдома та проти слабшої команди. Тому на перший план вийде кількість забитих м'ячів.
Перша команда групи напряму виходить до 1/8 фіналу Ліги Європи, а команді, яка фінішує другою, доведеться не лише грати в 1/16 фіналу, а ще й проти команд із Ліги чемпіонів, що буде набагато складнішим завданням.
Як я вже сказав, я хочу надати ігровий час молодим гравцям, щоб вони мали змогу проявити себе на груповому етапі Ліги Європи та бути готовими до наступної стадії", — наводить слова Жезуша прес-служба Динамо.
Нагадаємо, матч Динамо – Фенербахче відбудеться сьогодні, 3 листопада, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.