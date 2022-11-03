Ліга Європи

Наставник турецького клубу поділився своїми думками напередодні гри із Динамо.

Головний тренер турецького Фенербахче Жорже Жезуш прокоментував матч шостого туру групового етапу Ліги Європи проти київського Динамо.

"Із моменту першої зустрічі з Динамо на груповому етапі наша команда змінилася, ми стали сильнішими. Ми знаємо один одного дуже добре, адже провели між собою багато матчів.

Динамо — дуже хороша команда, яка була фаворитом нашої групи на початку турніру. Зараз ситуація інакша, однак вони гратимуть не за позицію в групі, а за свою честь і гідність. Тому гра буде дуже складною для нас, адже Динамо хоче перемогти будь-якою ціною. У той же час наша мета — здобути перемогу та посісти перше місце в групі.

Щоб конкурувати у чемпіонаті Туреччини та Лізі Європи, наша команда застосовує ротацію. Ми змінюємо гравців від матчу до матчу, щоб вони могли отримати більше часу на відпочинок. У нас є універсальні футболісти, яких можна використовувати на різних позиціях. Попереду у нас важливий матч у турецькій Суперлізі проти Сівасспора, тому завтра ми маємо бути обережними та зберегти своїх ключових гравців. Наша основна мета — виграти чемпіонат.

Ми чудово провели груповий етап, проте досі неясно, хто стане переможцем нашої групи — Фенербахче чи Ренн. Навіть якщо ми здобудемо перемогу, це ще не гарантує лідерство. Я знаю, що Ренн виграє свій матч, адже грає вдома та проти слабшої команди. Тому на перший план вийде кількість забитих м'ячів.

Перша команда групи напряму виходить до 1/8 фіналу Ліги Європи, а команді, яка фінішує другою, доведеться не лише грати в 1/16 фіналу, а ще й проти команд із Ліги чемпіонів, що буде набагато складнішим завданням.

Як я вже сказав, я хочу надати ігровий час молодим гравцям, щоб вони мали змогу проявити себе на груповому етапі Ліги Європи та бути готовими до наступної стадії", — наводить слова Жезуша прес-служба Динамо.

Нагадаємо, матч Динамо – Фенербахче відбудеться сьогодні, 3 листопада, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.