Україна

На нагороду за підсумками місяця претендують п'ятеро футболістів.

Київське Динамо на своєму офіційному сайті оголосило про старт голосування за найкращого гравця команди за підсумками жовтня.

На нагороду претендують воротар Руслан Нещерет, півзахисники Віталій Буяльський, Денис Гармаш, Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат.

Минулого місяця Буяльський забив п'ять голів та зробив один асист. На рахунку Циганкова два м'ячі та одна гольова передача. У Гармаша два голи, а у Ваната три забиті м'ячі та одна результативна передача. Нещерет провів шість матчів, з яких один на нуль.

У жовтні Динамо провело вісім матчів, з яких п'ять у чемпіонаті України та три у груповому етапі Ліги Європи.

Проголосувати за одного із кандидатів можна у Telegram-каналі Динамо.

Наступний матч Динамо проведе проти турецького Фенербахче у груповому етапі Ліги Європи. Гра відбудеться у четвер, 3 листопада, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.