Ліга Європи

Ілля Забарний був вилучений з поля за дві жовті картки.

У шостому турі групового етапу Ліги Європи київське Динамо поступилося турецькому Фенербахче (0:2).

Перемогу турецькій команді забезпечили голи у виконанні Арди Гюлера та Вілліана Арао.

За версією авторитетного статистичного порталу WhoScored найкращим гравцем Динамо був захисник Денис Попов, який здобув 6,8 балів, а найкращим у складі "канарійок" був Гюлер — 9 балів.

Найгіршим на полі був захисник "біло-синіх" Ілля Забарний, який був вилучений за дві жовті картки. Він здобув 4,5 бали.

Ще один портал SofaScore був солідарний зі своїми колегами. Найкращі оцінки у Попова та Гюлера, а найгірша у Забарного, до якого приєднався воротар киян Георгій Бущан.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Фенербахче.