Ліга Європи

Строки відновлення ключового гравця невтішні.

Напередодні каталонська Барселона в рамках двадцятого туру іспанської Ла Ліги на власному полі протистояла андалузькій Севільї, обігравши суперників із рахунком 3:0.

Барселона — Севілья 3:0 Відео голів та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Не дивлячись на перемогу з впевненим рахунком, головному тренеру "блаугранас" Хаві точно стало не легше після звітної зустрічі в плані обрання найбільш оптимального складу в найближчих зустрічах.

Річ у тім, що на самому початку гри на Камп Ноу пошкодження зазнав основний опорний півзахисник та капітан Барси Серхіо Бускетс, у результаті чого був змушений залишити поле вже на восьмій хвилині.

Як стало відомо іспанській пресі, попередній аналіз травми 34-річного гравця вказує на необхідність витримати до трьох тижнів павзи перед поверненням на футбольне поле.

Таким чином досвідчений виконавець матиме все шанси на те, аби пропустити першу гру проти англійського Манчестер Юнайтед у попередньому раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА.

У поточному сезоні Бускетс провів 26 матчів, зробивши один гольовий пас.